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Nike анонсували колекцію на підтримку ЛГБТ-спільноти

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Колекція Nike в підтримку ЛГБТ
Колекція Nike в підтримку ЛГБТ / Nike

Відома американська компанія Nike анонсувала випуск колекції BETRUE на підтримку ЛГБТ-спільноти.

Про ініціативу підтримати ЛГБТ-спільноту новою колекцією компанія розповіла на своєму офіційному сайті.

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Колекція Nike в підтримку ЛГБТ

У лінійку увійдуть футболки, шкарпетки, кепки і оновлені версії класичних кросівок Vapormax Plus, Air Max 270, Zoom Fly і Epic React Flyknit з першими символами культури ЛГБТ – лавандовими мотивами і рожевим трикутником.


Колекція Nike в підтримку ЛГБТ

Речі з'являться на сайті та в магазинах Nike по всьому світу 6 червня.


Колекція Nike в підтримку ЛГБТ

Теги: LifeStyle ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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