Nike анонсували колекцію на підтримку ЛГБТ-спільноти
Відома американська компанія Nike анонсувала випуск колекції BETRUE на підтримку ЛГБТ-спільноти.
Про ініціативу підтримати ЛГБТ-спільноту новою колекцією компанія розповіла на своєму офіційному сайті.
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Колекція Nike в підтримку ЛГБТ
У лінійку увійдуть футболки, шкарпетки, кепки і оновлені версії класичних кросівок Vapormax Plus, Air Max 270, Zoom Fly і Epic React Flyknit з першими символами культури ЛГБТ – лавандовими мотивами і рожевим трикутником.
Колекція Nike в підтримку ЛГБТ
Речі з'являться на сайті та в магазинах Nike по всьому світу 6 червня.
Колекція Nike в підтримку ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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