Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід з президентської гонки

Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. Її вважали головною конкуренткою Дональда Трампа на пост очільника США.

Раніше WSJ повідомляло, що Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід із боротьби за президентську номінацію. Вона була єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від Республіканської партії.

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Кандидатка оголосила про вихід із президентських перегонів

Вдень 6 березня політикиня та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що все ж покидає перегони на пост президента США. Вона була єдиною суперницею Дональда Трампа в передвиборчій президентській кампанії Республіканської партії.

Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб їхні голоси були почуті. Я це зробила. Я ні про що не шкодую,

– повідомила вона в Південній Кароліні.

Водночас вона наголосила, що попри припинення її статусу кандидата на президентське крісло Сполучених Штатів, вона не припинить використовувати свій "голос" у речах та питаннях, у які вона беззаперечно вірить.

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