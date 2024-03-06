Ніккі Гейлі офіційно оголосила про вихід з президентської гонки
Джерело:CNN
Ніккі Гейлі офіційно оголосила про завершення президентської кампанії. Її вважали головною конкуренткою Дональда Трампа на пост очільника США.
Раніше WSJ повідомляло, що Ніккі Гейлі планує оголосити про вихід із боротьби за президентську номінацію. Вона була єдиною конкуренткою Дональда Трампа на первинних виборах від Республіканської партії.
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Кандидатка оголосила про вихід із президентських перегонів
Вдень 6 березня політикиня та ексгубернаторка Південної Кароліни Ніккі Гейлі заявила, що все ж покидає перегони на пост президента США. Вона була єдиною суперницею Дональда Трампа в передвиборчій президентській кампанії Республіканської партії.
Настав час призупинити мою кампанію. Я сказала, що хочу, щоб їхні голоси були почуті. Я це зробила. Я ні про що не шкодую,
– повідомила вона в Південній Кароліні.
Водночас вона наголосила, що попри припинення її статусу кандидата на президентське крісло Сполучених Штатів, вона не припинить використовувати свій "голос" у речах та питаннях, у які вона беззаперечно вірить.
Що цьому передувало: останні новини
- 5 березня відбулися праймериз у 15 штатах і Американському Самоа. Попередні результати президентських праймериз Демократичної та Республіканської партій відповідають очікуванням. У більшості штатів нинішній президент США Джо Байден і колишній Дональд Трамп вийшли переможцями.
- Водночас Дональда Трампа дискваліфікували з виборчого списку на праймериз у штаті Іллінойс. Це зробили відповідно до 14 поправки, яка забороняє балотуватись заколотникам. Саме таким Трампа визнав суд. Раніше схожа ситуація відбулася у штаті Колорадо, де також дискваліфікували колишнього президента США.
- Втім, вже згодом було прийнято інше рішення. Згодом Верховний суд США поновив участь Трампа у праймериз у Колорадо.
- Раніше чинний президент Джо Байден пройшов щорічний медогляд. Відповідно до висновків лікарів у нього немає проблем зі здоров'ям, тож він здатний виконувати свої посадові обов'язки. Байден є найстаршим президентом в історії США. Зараз йому 81 рік.
- Якщо його переоберуть вдруге, він очолюватиме країну до 86 років.