Раніше нікого не кусав, – волонтери розповіли про собаку, який загриз жінку у Запоріжжі

Пса, який у Запоріжжі до смерті покусав жінку, забрали до себе зоозахисники. Вони запевняють, що постраждала померла нібито не лише через укуси тварини.

Бою – собаці, яка покусала жінку – 3 роки. За словами волонтерів, він "абсолютно адекватний пес".

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Швидка їхала дуже довго

Очевидці нібито розповіли, що в жінки були тромби у венах. Вона, мовляв, приймала спеціальні ліки.

Швидку чекали довго, понад 20 хвилин. Після приїзду медики особливо не поспішали відвести жінку в лікарню, може тромб у людини відірвався,

– розповіли волонтери.

Вони також розповіли, що постраждала жінка нібито не любила бродячих собак. Буцімто, породистий пес загиблої часто гавкав на зграю псів, а ті відповідали. Через це жінка кидала камінням у зграю.

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