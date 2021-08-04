Раніше нікого не кусав, – волонтери розповіли про собаку, який загриз жінку у Запоріжжі

4 серпня 2021 , 17:58
Читать новость на русском

Джерело:

фейсбук I-Dog Foster

Пса, який у Запоріжжі до смерті покусав жінку, забрали до себе зоозахисники. Вони запевняють, що постраждала померла нібито не лише через укуси тварини.

Бою – собаці, яка покусала жінку – 3 роки. За словами волонтерів, він "абсолютно адекватний пес".

До теми Перегриз артерію: у Запоріжжі собака до смерті покусав жінку

Швидка їхала дуже довго

Очевидці нібито розповіли, що в жінки були тромби у венах. Вона, мовляв, приймала спеціальні ліки.

Швидку чекали довго, понад 20 хвилин. Після приїзду медики особливо не поспішали відвести жінку в лікарню, може тромб у людини відірвався,
– розповіли волонтери.

Вони також розповіли, що постраждала жінка нібито не любила бродячих собак. Буцімто, породистий пес загиблої часто гавкав на зграю псів, а ті відповідали. Через це жінка кидала камінням у зграю.

Що відомо про напад на жінку

  • Трагедія трапилася на вулиці Куликовській 2 серпня, неподалік будинку 57-річної жертви. 
  • У поліції розповіли, що собака вкусила жінку за ліву ногу та перегризла їй судину. 
  • Медики намагалися реанімувати постраждалу, але не вдалося.
  • Інформацію про подію внесли до журналу єдиного обліку заяв про кримінальні правопорушення.
Автор: Софія Мінджоса