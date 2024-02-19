Вірменія не є союзником Кремля, а українці – дружній народ: нові заяви Нікола Пашиняна

Прем'єр-міністр Вірменії був на Мюнхенській конференції, зокрема на церемонії відкриття, а також зустрівся з представниками вірменської громади Мюнхена. Саме там він зробив нові заяви на підтримку України.

Тиждень тому, 12 лютого, Пашинян уже говорив про те, що росіяни не є союзниками для вірменів. У війні Вірменія підтримує Україну.

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Що сказав Пашинян про Україну та Росію

Я вже казав, що Вірменія щодо України не є союзником Росії, і це наша чесна позиція. Я про це вперше сказав два роки тому, і ми шкодуємо, що не можемо вплинути на цю ситуацію. Народ України – дружній нам народ,

– висловився вірменський прем'єр.

Він багато уваги приділив Алма-Атинській декларації – документу, який підтвердив припинення існування СРСР. Пашинян пояснив: декларацію ухвалили 13 республік Радянського Союзу, в тому числі ті, хто ініціював розпад СРСР через Біловезьку угоду, тобто Росія, Україна та Білорусь.

"Щодо України ми вважаємо, що Алма-Атинська декларація є основою для визнання незалежності та територіальної цілісності республік. За нашою логікою, те саме має бути і у випадку з Україною, бо цей документ стосується всіх нас. А якщо ми його знищимо, ми знищимо все", – сказав він.