Московські чиновники не втомлюються дивувати широкий загал своїми маразматичними заявами. Зокрема, секретар Ради безпеки ворожої держави Николай Патрушев вирішив в одному з інтерв'ю засвідчити свій рівень інтелектуальної неповносправності та "пояснити", навіщо США територія Росії.

Отже, під час розмови з пропагандистами Патрушев запевнив, що нібито "англосакси не відмовилися від планів щодо побудови однополярного світу". За його словами вони хочуть знищити або послабити Росію, проте "не враховують її могутність". Про це інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Коли потрібен психіатр

Політик сказав, що експерименти стосовно відродження на Заході так званої "неонацистської ідеології" повинні негайно припинятися, адже вони ведуть до "світової катастрофи". Власне, що мав на увазі божевільний – не дуже зрозуміло.

Однак він зазначив також, що політику Вашингтона щодо ЗМІ можна охарактеризувати як "полювання на відьом", а США "буквально скотилися в Середньовіччя".

На це можна відповісти, що Росія і не виходила зі Середньовіччя, зокрема, зі своїми "славнозвісними туалетами" у дворах без унітазів.

Разом з тим не обійшлось і без байок про те, що Білий дім використовує Україну, НАТО та весь світ у війні проти "великої російської держави".

Водночас Європа, за словами Патрушева, нібито перебуває "у моральному та інтелектуальному занепаді", тому європейці, якщо ви не знали, взагалі, хотіли б стати громадянами Росії.

Маразм від Львової-Бєлової

Згадаємо до цієї теми нещодавнє інтерв'ю так званої уповноваженої з прав дитини Росії Марії Львової-Бєлової. У ньому вона заявила, що не вважає насильницьку депортацію дітей з тимчасово окупованих територій України геноцидом.

Окрім того, посадовиця почала розповідати про законність "новоутворень" на території Луганської та Донецької областей від 2014 року, а також взялася стверджувати, що не бачить різниці між росіянами та українцями.

Зазначимо, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі у березні 2023 року видав ордер на арешт злочинниці та президента Росії Владіміра Путіна. У недалекій перспективі їх очікує в'язниця.

Вочевидь, найабсурдніше, що сказав секретар Ради безпеки стосується того, навіщо США "захоплювати Росію". Власне, політик вважає, що Вашингтону потрібна територія країни-терористки, адже в будь-який момент може статися виверження Єллоустонського супервулкана.