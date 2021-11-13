Ніколи не погодимось, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, – Путін

Президент Росії Володимир Путін цинічно заявив, що Москва ніколи не погодиться, що є стороною конфлікту на Донбасі. Бо це, мовляв, не закріплено у мінських угодах.

Таку заяву президент держави-агресорки зробив на 8 році війни. Попри те, що проросійські бойовики регулярно обстрілюють позиції українських військових.

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У мінських угодах ніде не сказано, що Росія є стороною конфлікту. Ми ніколи з цим не погоджувалися і не погодимося. Ми такими не є,

– сказав Путін.

Росія – сторона конфлікту

Путін вже не вперше відхрещується від тез про те, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі. Хоч російська військова присутність на окупованих територіях триває і до нині, Москва навіть хоче бути посередником у перемовинах.

Україна і Євросоюз переконані, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником. Цю позицію представники ЄС зафіксували у спільній заяві. Такої ж думки дотримуються і в США.

Попередні заяви Путіна про Донбас

У лютому 2021 року під час спілкування з журналістами глава Кремля сказав, що "ні за що не залишить Донбас".

До речі, президент Володимир Зеленський навесні пропонував Путіну зустрітись на Донбасі та поговорити. Однак Путін відмовився та запросив українського президента до Москви. Щоправда, згодом у Кремлі заявили, що зустріч Путіна та Зеленського неможлива, якщо президенти обговорюватимуть Крим чи Донбас.