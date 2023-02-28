Україна отримає 2 ППО Skynex від Німеччини: концерн Rheinmetall повідомив терміни

Німеччина надішле Україні 2 системи ППО малого радіусу дії. Вони стануть на озброєння у 2023 році.

Про це повідомив генеральний директор німецького концерну Rheinmetall AG Армін Паппергер.

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За його словами, системи Skynex замовив німецький уряд. Їхня вартість становить 212 мільйонів доларів. Паппергер додав, що в іншому випадку Німеччина використовувала б ці системи для власного захисту.

Німеччина збільшить кількість допомоги

Skynex є системою протиповітряної оборони малого радіусу дії. Вона ефективно стріляє на відстань до 4 кілометрів зі швидкістю тисячу пострілів за хвилину. ППО здатна знищувати дрони.

На сайті німецького уряду опублікували перелік військової допомоги, яку планують надати Україні. Його оновили й вирішили додатково надіслати для ЗСУ 300 тисяч снарядів для зенітної самохідної артилерійської установки Gepard.

Крім цього, спочатку Німеччина планувала передати 3 мотоукладальні танки BEAVER, але збільшила їхню кількість до 9. Кількість аптечок зі 100 тисяч збільшилася до 120, вантажівок Zetros – з 20 до 28, а ще Україна додатково отримає 10 зимових маскувальних сіток.

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