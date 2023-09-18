Німеччина анонсувала пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів євро

Україна отримає більше боєприпасів, ракет, бронетехніки. Про це пише Bild.

Новий пакет обіцяє міністр оборони Борис Пісторіус. Уже завтра, 19 вересня, відбудеться нове засідання "Рамштайн". Сам Пісторіус не буде присутнім, оскільки захворів на коронавірус, але він відправить представників.

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На яку допомогу очікувати

Як каже Пісторіус, боєприпаси – це те, чого Україна потребує найнагальніше. Тож саме їх буде більше – це вибухові боєприпаси, мінометні боєприпаси, мінні ракети.

Німеччина допоможе із захищеними автомобілями та системами розмінування, а також відправить одяг, електричні та теплові генератори, адже зима вже близько.

Чи будуть Taurus

На запитання, чому не йдеться про ракети Taurus, Пісторіус відповів дуже розмито.

Надаючи допомогу Україні, ми запитуємо себе: де наші сильні сторони? Це наші сучасні бойові танки Leopard 2A6. Є наземна протиповітряна оборона. Наша система протиповітряної оборони IRIS T SLM щодня рятує життя в Україні. Ми посідаємо друге місце у світі за військовою підтримкою України,

– сказав міністр.