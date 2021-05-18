Німеччина дозволила відновити будівництво "Північного потоку-2": це вже оскаржують у суді

Відновлення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" викликало неабияке обурення серед німецьких екологів. Вони вже заявили, що позиватимуться до суду через таке рішення.

Екологи наголосили, що застосують всі юридичні засоби, щоб зупинити подальше будівництво газопроводу. Така заява з'явилася на сайті їхньої організації Deutsche Umwelthilfe (DUH).

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Зауважимо, що будівництво "Північного потоку-2" відновили за рішенням Федерального відомства із судноплавства і гідрографії. Його ухвалили 17 травня.

Рішення дозволяє прокласти ще частину газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Зауважимо, що це рішення стосується ділянки у 2 кілометри біля межі німецьких і данських територіальних вод.

Асоціація охорони навколишнього природного середовища критикує це рішення та оголошує подальші юридичні кроки, щоб відновити тимчасово зупиняючий ефект власного позову та зупинити будівельні роботи,

– мовиться у заяві екологів.

Невідомо, чи підтримає позов екологів суд. Раніше Федеральне відомство морського судноплавства і гідрографії відхилило позови екологів проти будівництва "Північного потоку-2" у водах Німеччини.

Що цьому передувало

Німецька природоохоронна організація Deutsche Umwelthilfe вимагає від суду Гамбурга скасувати рішення Федерального морського і Гідрографічного агентства. Раніше регулятор видав дозвіл на будівництво "Північного потоку-2" у водах Німеччини.

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