Німеччина та Франція спільно відреагували на "евакуацію" населення Донбасу

18 лютого 2022 , 23:45
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Джерело:

МЗС Німеччини

Міністерства закордонних справ Німеччини та Франції відреагували на "евакуацію" населення Донбасу в Росію. Відомства зазначили, що немає жодних доказів підготовки України до наступу.

Реакція Німеччини та Франції на ситуацію на Сході України

У спільній заяві мовиться про те, що загострення на Донбасі викликає серйозну заклопотаність. Франція та Німеччина засуджують застосування важких озброєнь і обстріли житлових районів.

До теми Перші автобуси з евакуйованими з Донбасу прибули до Росії

Звернули увагу на заяву лідерів самопроголошених "республік" Донецької та Луганської областей про евакуацію жителів регіону в Росію в якості так званого запобіжного заходу через можливий український напад. Ми не бачимо жодних доказів на підтримку цих тверджень,
– зазначили у заяві.

До речі, міністерства закликали Росію використати свій вплив на бойовиків й закликати до деескалації. Вони зазначили, що такі інциденти можуть використати, як привід для нападу.

Що відомо про "евакуацію" з Донбасу

  • Бойовики вже два дні інтенсивно обстрілюють житлові райони Донбасу й поширюють фейки нібито за цим стоять Збройні сили України. 18 лютого ватажки окупантів заявили, що "евакуюють" населення у Ростовську область.
  • Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що наші військові не проводять ніяку наступальну операцію на Донбасі. 
  • Політик зазначив, що Росія може вдатися до провокацій й підірвати автобуси з людьми.
  • Російські маріонетки хочуть лише з окупованої Донецької області евакуювати 700 тисяч людей. Першими у Росію нібито відправили дітей-сиріт.

До теми дивіться відео про "евакуацію" людей в Росії:

 

Автор: Софія Мінджоса