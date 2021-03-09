Німеччина – головна ціль дезінформації Росії, – доповідь ЄС

В Європейській службі зовнішніх зв'язків стверджують, що Росія свої кампанії дезінформації найчастіше веде проти Німеччини. З кінця 2015 року зафіксовано понад 700 подібних випадків.

Мовиться про кампанії на політичному рівні, а також у прокремлівських ЗМІ. Про це йдеться у звіті EEAS, оприлюдненому 9 березня у Брюсселі.

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Німеччину атакують найактивніше

Жодну іншу державу Євросоюзу не атакують активніше, ніж Німеччину,

– йдеться у пресрелізі звіту.

У базі даних "ЄС vs. Дезінформація" зазначається, що у період з 2015 року по сьогодні проти Німеччини зафіксували 700 випадків дезінформації.

Водночас проти Франції – 300, Італії – 170, Іспанії – понад 40. У службі проаналізували публікації з відкритого доступу та висловлювання політиків.

Варто зауважити, що даних про кампанії проти України у звіті немає.

Стосунки між ЄС і Росією погіршилися: що відомо

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель 4 – 6 лютого був з робочим візитом у Москві. Там він провів розмову з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Кремлівський політик під час зустрічі назвав Євросоюз неконструктивним і ненадійним партнером.

Борреля дуже розчарувала ця зустріч і він заявив, що відносини з Росією далекі від задовільних.

Відносини між ЄС і Росією ще більше напружилися.