Німеччина готова до офіційних переговорів з талібами

Німецькі дипломати заявили про готовність повернутися до посольства у Кабулі. Офіційний Берлін наразі не говорить про "визнання влади", але хоче вирішувати практичні проблеми.

Німеччина має почати переговори з керівництвом "Талібану". За словами міністра закордонних справ ФРН Гайко Мааса, це потрібно, щоб уникнути подальшої нестабільності в Афганістані.

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"Не офіційне визнання"

Гайко Маас перебуває у Катарі в рамках візиту щодо Афганістану. У Досі присутні лідери сусідніх із Афганістаном країн.

Я вважаю, що абсолютно неможливо обійти стороною переговори з талібами,

– сказав Маас.

Він заявив про готовність німецьких дипломатів повернутися до посольства у Кабулі, адже є потреба в дипломатичній присутності на місці.

Водночас він підкреслив, що наразі "не йдеться про питання офіційного визнання, але про вирішення цілком конкретних проблем". Федеральний уряд Німеччини вимагає створення інклюзивного уряду, поваги нової влади до базових прав людини.

Дипломат підтвердив готовність надавати афганському народу гуманітарну допомогу. Багато залежатиме від того, яку політику проводитиме новий уряд.

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