В уряді Німеччини заявили про готовність арештувати Путіна: окупанти готуються йти "на Берлін"

Німеччина готова арештувати Владіміра Путіна, якщо він опиниться на її території. У Росії вже відреагували на цю заяву. Окупанти навіть пригрозили "піти на Берлін".

У Німеччині готові заарештувати президента Росії. Про це заявив міністр юстиції ФРН Марко Бушманн.

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Німецький міністр наголосив, що його держава не буде відмовлятися від своїх зобов'язань і виконає ордер.

Я чекаю, що Міжнародний кримінальний суд скоро звернеться до Інтерполу та держав-учасниць і попросить їх про примусове виконання. Тоді Німеччина буде зобов'язана заарештувати президента Путіна, якщо він потрапить на територію Німеччини, і передати його МКС,

– наголосив Бушманн.

Реакція російських загарбників

Окупанти вже відреагували на заяву міністра юстиції Бушманна. Зокрема, так званий заступник міністра інформації псевдореспубліки "ДНР" Данило Безсонов погрожує захопити Німеччину.

Отже, якщо нашому президенту (Путіну – 24 Канал) потрібно буде відвідати Німеччину, то спочатку її землю ступить нога російського солдата,

– цинічно написав Безсонов.

Журналіст Денис Казанський зауважив: "Так, люди, які рік не можуть Мар'їнку та Авдіївку взяти, погрожують відправити російських солдатів на Берлін".

Згодом стало відомо, що голова слідчого комітету Росії Бастрикін доручив дати правову оцінку заявам міністра юстиції Німеччини. Звичайно ж, окупанти, вкотре назвали рішення Міжнародного кримінального суду "незаконним".

У Зеленського відреагували на заяву німецького міністра

Радник керівника ОП зазначив, що міжнародний ордер слід виконувати. "І дуже символічно, що саме Німеччина першою жорстко розставила акценти: у разі появи "підозрюваного Путіна В.В." у їхній юрисдикції він буде негайно заарештований. За організацію масового викрадення та брутального насильства над українськими дітьми", – наголосив Михайло Подоляк.

17 березня 2023-го Гаазький трибунал видав ордер на арешт Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової. Головний прокурор МКС Карім Хан наголосив, є переконливі докази, які свідчать, що президент Росії несе відповідальність за незаконну депортацію українських дітей з окупованих територій.Ордер означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду. Його мають затримати на території країн

, які ратифікували Римський статут. Йдеться про 122 держави.