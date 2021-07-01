Німеччина хоче, аби Україна залишилась транзитером газу після запуску "Північного потоку-2"

У Берліні працюють над тим, аби Україна залишилась транзитером газу після запуску "Північного потоку-2". В німецькому уряді запевняють, що не хочуть, аби українці залишились без доходів до держбюджету через російський трубопровід.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас під час візиту до Польщі. Урядовець нагадав, що саме Берлін був посередником між Києвом та Москвою під час укладання угоди на транзит до Європи.

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Важливо, аби Україна не втратила доходи, – Маас

Тим самим в найближчі роки альтернативний транзит газу через Україну забезпечений. Для нас важливо подбати про те, щоб Україна не втратила доходи, адже мова йде про збереження транзитних мит,

– сказав Маас.

Аби зберегти транзит надалі, запевнив глава МЗС, Німеччина веде перемовини як з Україною, так і з Німеччиною.

Кандидати на посаду канцлера висловились про проєкт Росії

Зазначимо, що раніше кандидати на посаду канцлера Німеччини Армін Лашет і Олаф Шольц заявили, що готові припинити транспортування газу через "Північний потік-2". Це станеться у випадку, якщо Москва порушить свої зобов'язання перед Києвом. Політики наголосили, що Німеччина бачить у проєкті лише економічну сторону.

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