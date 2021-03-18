Завершення "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Німеччина звернулася до США

Німецький уряд пообіцяв Сполученим Штатам посилити підтримку України. В обмін просять надати можливість завершити будівництво "Північного потоку-2".

Німеччина просить США відмовитися від подальших санкцій на газопровід. Про це видання повідомляє з посиланням на джерело в урядових колах.

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Що німецька сторона пропонує американській

Економічна доля України тісно пов'язана з суперечливим російським газопроводом "Північний потік-2". Щоб мати можливість завершити проєкт без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує адміністрації США відчутнішу підтримку Україні,

– йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що економічні успіхи України "вкрай важливі для відомства канцлерки" Німеччини, аби "витримати конфронтацію з Росією".

Крім того, Україна має зіграти центральну роль в Green Deal і в середньостроковій перспективі поставляти 7,5 гігават "зеленого" водню в Євросоюз.