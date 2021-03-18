Завершення "Північного потоку-2" в обмін на допомогу Україні: Німеччина звернулася до США

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Німецький уряд пообіцяв Сполученим Штатам посилити підтримку України. В обмін просять надати можливість завершити будівництво "Північного потоку-2".

Джерело:

Handelsblatt

Німеччина просить США відмовитися від подальших санкцій на газопровід. Про це видання повідомляє з посиланням на джерело в урядових колах.

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Що німецька сторона пропонує американській

Економічна доля України тісно пов'язана з суперечливим російським газопроводом "Північний потік-2". Щоб мати можливість завершити проєкт без подальших санкцій США, федеральний уряд пропонує адміністрації США відчутнішу підтримку Україні,
– йдеться у повідомленні.

Видання зазначає, що економічні успіхи України "вкрай важливі для відомства канцлерки" Німеччини, аби "витримати конфронтацію з Росією".

Крім того, Україна має зіграти центральну роль в Green Deal і в середньостроковій перспективі поставляти 7,5 гігават "зеленого" водню в Євросоюз.

Будівництво "Північного потоку-2": коротко

  • Росія будує газопровід з метою транспортувати природний газ з Росії у Європу, однак в обхід України.
  • Через санкції США роботи над трубопроводом припиняли, однак будівництво відновили у грудні 2020 року.
  • Сенат США у січні 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
  • Водночас Росія планує завершити будівництво "Північного потоку-2" до вересня 2021 року.