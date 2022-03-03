Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга Путіна Усманова
Джерело:Forbes
Російський мільярдер Алішер Усманов і великий друг Володимира Путіна потрапив під санкції Європейського Союзу буквально у переддень, 28 лютого. І вони вже почали приносити плоди.
Журналісти дізналися, що один з елементів найціннішої власності Усманова вже конфіскували – у Німеччині. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.
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Dilbar арештували у порту Гамбурга на півночі Німеччини. Сам Алішер Усманов наразі не відповів на запит ЗМІ щодо коментаря.
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Алішер Усманов придбав яхту Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen. Яхту робили на замовлення – 52 місяці.
- Враховуючи її розміри (156 метрів завдовжки, майже 16 тонн ваги) та залучені технології – це один із найскладніших об'єктів морського будівництва.
- І, безумовно, це – найбільша у світі моторна яхта. На ній є і басейни, і вертолітні майданчики, сауни, салон краси та тренажерний зал, 12 номерів класу люкс і багато іншого.
Усманов любив свою яхту – може, більше, ніж Путіна. Але яхту у нього відібрали – німецька влада конфіскувала її відповідно до європейських санкцій, накладених 28 лютого.
Яхта Усманова (була) / Фото з соцмереж
На жаль, Путіна ніхто конфіскувати поки не може. Але його друг Алішер Усманов вже вирішив не коментувати ані санкції, ані навіть війну в Україні, на яку Путін наказав напасти російським військам.
Ще трохи про санкції:
- Канада вводить нові санкції проти Росії, які стосуються "Газпрому" та "Роснафти".
- Mercedes-Benz зупинить експорт автомобілів і мікроавтобусів в Росію.
- H&M зупинив всі продажі в Росії.