Німеччина конфіскувала мегаяхту російського мільярдера і друга Путіна Усманова

Російський мільярдер Алішер Усманов і великий друг Володимира Путіна потрапив під санкції Європейського Союзу буквально у переддень, 28 лютого. І вони вже почали приносити плоди.

Журналісти дізналися, що один з елементів найціннішої власності Усманова вже конфіскували – у Німеччині. Мовиться про 156-метрову яхту Dilbar вартістю у майже 600 мільйонів доларів.

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Dilbar арештували у порту Гамбурга на півночі Німеччини. Сам Алішер Усманов наразі не відповів на запит ЗМІ щодо коментаря.

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Алішер Усманов придбав яхту Dilbar у 2016 році за 600 мільйонів доларів у німецького суднобудівника Lürssen. Яхту робили на замовлення – 52 місяці.

Враховуючи її розміри (156 метрів завдовжки, майже 16 тонн ваги) та залучені технології – це один із найскладніших об'єктів морського будівництва.

об'єктів морського будівництва. І, безумовно, це – найбільша у світі моторна яхта. На ній є і басейни, і вертолітні майданчики, сауни, салон краси та тренажерний зал, 12 номерів класу люкс і багато іншого.

Усманов любив свою яхту – може, більше, ніж Путіна. Але яхту у нього відібрали – німецька влада конфіскувала її відповідно до європейських санкцій, накладених 28 лютого.



Яхта Усманова (була) / Фото з соцмереж

На жаль, Путіна ніхто конфіскувати поки не може. Але його друг Алішер Усманов вже вирішив не коментувати ані санкції, ані навіть війну в Україні, на яку Путін наказав напасти російським військам.

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