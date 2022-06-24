Німеччина має намір націоналізувати частину "Північного потоку-2", – ЗМІ

Уряд Німеччини досліджує можливість націоналізації частини газопроводу "Північного потоку-2", який розташований на території країни.

Про це пише видання з посиланням на анонімні джерела в уряді. Вони зазначили, що міністерство економіки Німеччини розглядає питання про те, чи варто експропріювати частину трубопроводу, яка розміщується на території Німеччини, з можливим від'єднанням його від решти системи.

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Націоналізація "Північного потоку-2"

Труби, які ведуть із суші на море, можна було б з'єднати з плавучим терміналом СПГ (зріджений природний газ). Перевага такого рішення у тому, що в кінці газопроводу є повна розподільна мережа з компресорами та трубопроводами, якими газ може транспортуватися безпосередньо до південної Німеччини.

Складнощі націоналізації частини "Північного потоку-2"

До складнощів цього плану Spiegel відносить необхідність повторних екологічних погоджень робіт в природній території Natura 2000, яка охороняється. Район захищений природоохоронним законом відповідно до положення Natura 2000, що має особливо суворі вимоги.

Нинішні права власності також є складними. Компанія Nord Stream 2 є неплатоспроможною, холдинговою компанією керує адміністратор зі Швейцарії. Тому питання власності на трубопровід залишається незрозумілим.

Також одним зі страхів німців є Володимир Путін і його державна компанія "Газпром". Які можуть відреагувати на таку експропріацію помстою. Наприклад, шляхом націоналізації німецьких компаній у Росії. У "Газпромі" все ще сподіваються відновити роботу газопроводу через два – три роки, коли війна проти України закінчиться і відносини нормалізуються.

Труба, яка вже містить кілька мільйонів кубометрів газу, обслуговується й сьогодні, щоб її можна було використати в короткостроковій перспективі.

Зупинка "Північного потоку-2"

Введення трубопроводу в експлуатацію було заморожене через початок війни Росії проти України. 22 лютого канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" буде зупинено. Наступного дня США ввели санкції проти компанії Nord Stream 2 AG та її керівників у відповідь на визнання Росією незалежності окупованих територій українського Донбасу.

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