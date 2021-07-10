Німеччина напрацювала варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2", – ЗМІ
10 липня 2021 , 12:44Читать новость на русском
Джерело:Der Spiegel
Німецький уряд розробив декілька варіантів компенсації Україні, якщо вона втратить роль транзитера газу. До цього може призвести запуск російського газопроводу "Північний потік-2".
Видання з посиланням на власні джерела повідомляє: якщо домовленостей Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" вдасться досягти, то Берлін може надати допомогу Україні допомогу.
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Варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2" від Німеччини
- допомога в енергетичній сфері;
- вкладення мільярдів у ремонт зношеної газотранспортної мережі України;
- пропозиція співпраці Берліна та Києва у галузі виробництва водню.
Запуску "Північного потоку-2" і вплив цього на Україну
- Газопровід Росія будує, аби транспортувати газ в Європу, оминаючи Україну.
- Раніше Вашингтон призупинив санкції проти "Північного потоку-2". Вони тривалий час блокували будівництво.
- Джо Байден заявив, що вважає санкції контрпродуктивними, адже газопровід побудований вже на 95%. Ба більше, вони начебто руйнують стосунки з Європою.
- Однак США сформували новий список санкцій і внесли туди російські судна та компанії, пов'язані з "Північним потоком-2".
- Тоді ж США та Німеччина почали говорити про можливі компенсації Києву за втрачену роль транзитера газу. У відповідь глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна готова обговорювати це.