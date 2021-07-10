Німеччина напрацювала варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2", – ЗМІ

Німецький уряд розробив декілька варіантів компенсації Україні, якщо вона втратить роль транзитера газу. До цього може призвести запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Видання з посиланням на власні джерела повідомляє: якщо домовленостей Німеччини та США щодо "Північного потоку-2" вдасться досягти, то Берлін може надати допомогу Україні допомогу.

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Варіанти компенсації Україні за "Північний потік-2" від Німеччини

допомога в енергетичній сфері;

вкладення мільярдів у ремонт зношеної газотранспортної мережі України;

пропозиція співпраці Берліна та Києва у галузі виробництва водню.

Запуску "Північного потоку-2" і вплив цього на Україну