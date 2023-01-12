Німеччина може стати новим геополітичним суперником Росії

Танковий геополітичний пінг-понг. Цікаво поляки геополітично викручують руки німцям, щоб ті таки передали Україні танки Leopard 2.

Розумію готовність поляків допомогти, але поки що про передачу не мовиться. Наразі будуть чекати на створення танкової коаліції, в результаті якої Німеччина повинна погодити цю передачу. Тобто, фізично поки 0 передали, але реально вже можемо розраховувати на 10 "польських" Leopard.

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Скільки у Європі є танків Leopard 2

Уже прогрес в тому, що принаймні нам не впарюють німецькі Leopard 1, а мовиться вже про Leopard 2. Тепер питання в тому, скільки і якої модифікації. Давати мало танків нам не треба – мовиться про батальйони танків (по 30+ штук), а не роти (10).

Коли говорять про 2 тисячі Leopard 2, які є по всій Європі, то це декілька країн і багато різних версій танків. І там не все так просто.

13 країн, але частина з них "проблемні" в плані постачання техніки:

Угорщина (4 одиниці),

нейтральна Австрія (56),

Швейцарія (44).

Мабуть, можемо відкинути малих операторів цих танків, у яких мало танків, тому нема, що віддавати:

Данія (44 танки),

Португалія (37),

Норвегія (36, але ще 16 одиниць 2А4 на зберіганні).

Це десь 10% наявних танків Leopard 2 в Європі.

Окремо стоять Туреччина (316 одиниць) та Греція (353 одиниці). Греки не віддають техніку, а намагаються виміняти у тих же німців на більш сучасну саме через Туреччину – їхнього геополітичного суперника.

Те саме стосується турків. Виходить, що обидва гіпотетичних суперники "їздять" на німецьких танках. Так чи інакше, але це вже 30% всіх наявних Leopard 2, які є у Європі.

Мабуть, можна якось домовитись з греками про частину танків, але тоді їм повинні німці пообіцяти ще новіші на заміну старих. Чому тоді їх не передати одразу Україні? Допомогти грекам – це створити проблеми з турками. Хочеш не хочеш, але все крутиться навколо німців та їх рішення.

Залишається 5 країн-операторів.

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Іспанія – 327 танків. Версія Leopard 2A4 (108 штук) та 2E (219 штук).

Влітку Іспанія вже начебто хотіла передати Україні чи то 40, чи то 54 танки моделі 2A4, які зняли з війська ще 15 років тому. Частина з них від 11-ї бригади Естремадура, що пережила селевий зсув 1997-го року. Влітку все завершилось нічим, бо ці танки більше підходили для запчастин. Хто знає, можливо, це теж нам буде цікаво, якщо нам будуть постачати саме 2A4.

Але все одно бачимо, що модерніший танк у них це 2E, а от 2A4 – рештки танкової армії Іспанії 90-х років. Всі 108 не віддадуть. Скільки з них реально працюють? Скільки з них на зберіганні? З Іспанією треба домовлятись навіть про деталі.

Швеція – 120 штук Leopard 2A5. Точніше місцевий варіант 2A5 з місцевою назвою Stridsvagn 122. Не дуже зрозуміло, чи цей варіант можна буде потім без проблем ремонтувати та шукати деталі, бо це все-таки "шведська" версія.

Фінляндія могла б передати Україні німецькі танки. У цієї країни є 100 танків версії 2A6 та ще 100 версії 2A4 на зберіганні. Тобто це три батальйони Leopard 2A4, на які можна розраховувати.

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Польща – загалом 247 Leopard, але все складно.

137 штук версії 2A4 з місцевим апгрейдом до версії 2PL;

105 штук новіших Leopard 2A5;

ще 5 Leopard 2PL.

Отже, обіцяна "польська" танкова рота скоріше за все буде з 2A4. Бачимо, що загалом тут може бути 3 – 4 танкових батальйони версії 2A4. Хочеться 2A5, але будьмо реалістами – 2A4 є найреальнішим варіантом.

Ну і власне Німеччина. Основа Бундесверу – сучасні 2A5, A6, A7 (245 штук). З цього нам нічого не перепаде. Але у німців є 78 штук Leopard 2A4 на зберіганні, які поступово повертають в армію. Отже, це ще 2 потенційних "українських" батальйони.

Скільки танків потрібні Україні

Залужний сказав, що нам треба 300 танків для повернення до статус-кво рівня 24-го лютого. Якщо скласти всі європейські варіанти 2A4, то ми ледь-ледь набираємо 300 – 400 танків, це якщо всі погодяться нам все передавати, всі в строю, все працює:

78 (GER) + 137 (POL) + 100 (FIN) + 108 (ESP) = 423 штуки

Чи дадуть дійсно 100 – 200 – 300 – 400 танків Leopard 2? Чи дадуть 100 Leopard 2 та декілька сотень Bradley зверху? Хм.

Частина точно є тільки на папері, частину треба залишити на деталі, частина повинна буде замінювати втрачені танки. Навіть більш сучасні версії турецьких Leopard горіли в Сирії від ПТРК. Тому це допомога, але не панацея. Вони теж будуть втрачатись.

Звичайно, треба домовлятись з іншими країнами також. Є ще канадці. Може завдяки діаспорі нам щось перепаде. Є ті ж таки греки, з якими, можливо, німці домовляться про черговий танковий обмін.

Якби у німців з французами вже була заміна Leopard та Leclerc у вигляді нового європейського танку MGCS, то це б нам і німцям дуже поліпшило розв'язання питання. Але цей проєкт затягується.

Німці можуть перемогти російську армію руками ЗСУ

Німцям зараз треба схвалити для себе стратегічне рішення, "пересадивши" ЗСУ на свої танки, які дадуть бій російській армії. Частина буде втрачена. Щоб поповнювати втрати, треба одразу почати виробляти нові 2A7. А також забирати для України старі 2A4 та давати чи обіцяти на заміну 2A7. Згодом, може, навіть почати передавати Україні 2A5 чи навіть 2A7.

Проєкт MGCS таким чином відкладається. Німцям треба знову ставати танковою нацією вже зараз. Це дуже важке рішення. З одного боку, якщо німецькі танки зможуть перемогти українськими руками російську армію, то фактично це натяк Китаю та всім його сусідам-ворогам.

Після "перемоги" фактично в чергу за Leopard можуть стати (загинайте пальці): турки, греки, азербайджанці, індуси, пакистанці та інші.

Це з одного боку. З іншого боку, принаймні на рік танкова галузь Німеччини повинна перейти на військові рейки. Потреба буде в сотнях нових танків у найближчі роки, а також сотнях ремонтів та апгрейдів вже цього року. Німеччина відкрито стає геополітичним суперником Росії й опосередковано – Китаю. Тобто вже ні про яку вісь Берлін – Москва – Пекін, як противагу Вашингтону, не може бути й мови.

Дуже складне рішення для німців, до якого вони будуть змушені пристати. Вступаємо поступово у вирішальні тижні.

P.S. Так, все не так просто. 30 "німецьких" 2A4 вже законтрактовані для Чехії (15) та Словаччини (15), які нам передали Т-72. Здається, треба думати знову про польський PT-91 Twardy.