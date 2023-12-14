Німеччина передала Україні ще один ЗРК Patriot: що увійшло у новий пакет військової допомоги

Німеччина 14 грудня передала Україні новий пакет військової допомоги. Зокрема, до нього увійшов зенітно-ракетний комплекс Patriot.

На сайті німецького уряду зазначається, що крім самого зенітно-ракетного комплексу, передадуть і ракети до нього. Це вже друга система Patriot, яку Німеччина поставила Україні.

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Що отримає Україна

9 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206;

7 390 боєприпасів до 155-мм артилерії;

3 безпілотні машини для розмінування;

14 систем виявлення дронів;

8 вантажівок Mercedes-Benz Zetros;

4 причепи до тягачів 8x8 HX81;

8 тягачів Zetros;

понад 47 тисяч боєприпасів 40 мм до гранатометів.

Більше про допомогу від Німеччини

. Президент України Володимир Зеленський у четвер з неоголошеним візитом прибув до міста Гессен у Німеччині, після чого вирушив до Вісбадена.

Перший комплекс Patriot Україна отримала від Німеччини у квітні 2023 року. Нещодавно, у листопаді, уряд країни повідомив, що Україні передадуть ще один зенітно-рекетний комплекс Patriot.

2 грудня стало відомо, що друга група українських військових вже пройшла навчання у Німеччині для роботи із зенітно-ракетним комплексом Patriot.

Усього наразі в України на бойовому чергуванні дві установки Patriot.