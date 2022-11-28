У Берліні натякнули, що не хочуть передавати Україні системи Patriot замість Польщі

Німеччина запропонувала Польщі системи Patriot після падіння ракети у Пшеводові. Вони вважають, що ця протиповітряна оборона має бути на території НАТО.

Про це на брифінгу 28 листопада сказав представник міноборони Арно Коллац. Він вважає, що Німеччина виконує зобов'язання перед партнерами.

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"Є великий інтерес у тому, щоби ці системи залишалися в системі НАТО", – зазначив Коллац.

Пропозиція досі чинна

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вже заявляла, що системи Patriot є інтегрованою невіддільною частиною захисту НАТО. Відтак, Коллац наголосив – надавши їх Польщі, Німеччина робить внесок у систему ППО Альянсу.

Він зазначив, що Німеччина хоче допомогти союзнику у НАТО захистити повітряний простір. Зробити це пропонують системами Patriot і посиленим повітряним патрулюванням.

Обидві пропозиції залишаються у силі, – сказав Коллац.

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