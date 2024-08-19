Більше передали тільки США: чи дійсно один з найбільших донорів блокує допомогу Україні

У мережі активно поширюють інформацію про те, що нібито Німеччина припиняє військову допомогу Україні. Дійсно відбудуться певні зміни щодо підтримки нашої країни, але Берлін продовжить підтримку Збройних Сил.

Інформацію про замороження допомоги схожа на ІПСО, сказав 24 Каналу керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. Адже у матеріалах, які з'являються у ЗМІ, є багато неточностей.

Варте уваги "Подруга Путіна" вимагає викинути з бюджету Німеччини кошти на збройну підтримку України

Кому вигідно спекулювати на темі допомоги Україні

Насамперед треба врахувати те, що Німеччина є одним з найбільших донорів. Берлін на другому місці після Вашингтону. ФРН надає Україні втричі більше допомоги, ніж Велика Британія і Франція разом.

Наголосимо, що військова допомога з боку Німеччини затверджена в бюджеті до кінця 2024 року, а наступний бюджет буде затверджуватися в листопаді.

Висмоктана з пальця історія, яка зараз потрібна саме росіянам, щоб показати, мовляв, що найбільший донор України серед країн Європи не буде допомагати. Але це все брехня,

– мовив Клочок.

Зараз у бюджеті Німеччини дійсно є дефіцит, але не варто серйозно розцінювати маніпулятивні повідомлення в іноземних медіа.

"Звісно, можливе зменшення допомоги, тому що зараз йдеться про те, щоб змінити структуру допомоги Україні, щоб використовувати заморожені російські активи для компенсації кредитів, які будуть надавати західні партнери", – додав керівник Центру громадської аналітики "Вежа".