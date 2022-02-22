Німеччина обіцяє жорстку реакцію на дії Росії, про "Північний потік-2" – знову ні слова

22 лютого 2022 , 11:09
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Джерело:

Укрінформ

Німеччина також відреагувала на те, що Кремль визнав визнав бойовиків на Донбасі. Там обіцяють належну та жорстку реакцію на дії Путіна.

Постійна представниця Німеччини в ООН Антьє Леендерце наголосила, що Росія порушила суверенітет та територіальну цілісність України. Тому дії Кремля матимуть наслідки.

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Німеччина засуджує дії Росії

Антьє Леендерце наголосила, що Німеччина засуджує дії Кремля й додала, що вони матимуть наслідки. Постпред Берліна закликала міжнародних партнерів відреагувати на визнання бойовиків спільно.

Разом із нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорстких та адекватних кроків у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки,
– заявила Леендерце.

Постпред Німеччини також наголосила, що дії Росії є кричущим порушенням міжнародних угод, які сама ж країна-агресорка і затверджувала на радбезі.

Дипломатка підкреслила, що визнанням бойовиків Росія, яка постійно знімала з себе провину, показала своє справжнє лице. Леендерце закликала Кремль скасували рішення про визнання бойовиків.

Говорячи про наслідки, Леендерце не уточнила, якою буде доля газопроводу "Північний потік-2" на тлі дій Росії.

Росія визнала бойовиків: головне

  • 21 лютого очільник Кремля Путін оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях. Після цього він підписав відповідні документи та "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.
  • У документах не визначені "територіальні межі" квазіутворень. Самі російські найманці заявляють про те, що їхні псевдореспубліки визначені на усій території Донецької та Луганської областей.
  • Міжнародна спільнота засудила такі дії Росії. США та ЄС можуть ввести санкції проти Кремля.
  • Через дії Кремля Радбез ООН зібрався на термінове засідання.

Засідання Радбезу ООН через визнання бойовиків: дивіться відео

 

Автор: Іван Магуряк