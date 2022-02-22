Німеччина обіцяє жорстку реакцію на дії Росії, про "Північний потік-2" – знову ні слова

Німеччина також відреагувала на те, що Кремль визнав визнав бойовиків на Донбасі. Там обіцяють належну та жорстку реакцію на дії Путіна.

Постійна представниця Німеччини в ООН Антьє Леендерце наголосила, що Росія порушила суверенітет та територіальну цілісність України. Тому дії Кремля матимуть наслідки.

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Німеччина засуджує дії Росії

Антьє Леендерце наголосила, що Німеччина засуджує дії Кремля й додала, що вони матимуть наслідки. Постпред Берліна закликала міжнародних партнерів відреагувати на визнання бойовиків спільно.

Разом із нашими союзниками й партнерами ми застосуємо жорстких та адекватних кроків у відповідь на порушення Росією міжнародного права, що матиме серйозні економічні, політичні та геостратегічні наслідки,

– заявила Леендерце.

Постпред Німеччини також наголосила, що дії Росії є кричущим порушенням міжнародних угод, які сама ж країна-агресорка і затверджувала на радбезі.

Дипломатка підкреслила, що визнанням бойовиків Росія, яка постійно знімала з себе провину, показала своє справжнє лице. Леендерце закликала Кремль скасували рішення про визнання бойовиків.

Говорячи про наслідки, Леендерце не уточнила, якою буде доля газопроводу "Північний потік-2" на тлі дій Росії.

Росія визнала бойовиків: головне

21 лютого очільник Кремля Путін оголосив про визнання псевдореспублік бойовиків на тимчасово окупованих територіях. Після цього він підписав відповідні документи та "договори про дружбу" з ватажками бойовиків.

У документах не визначені "територіальні межі" квазіутворень. Самі російські найманці заявляють про те, що їхні псевдореспубліки визначені на усій території Донецької та Луганської областей.

Міжнародна спільнота засудила такі дії Росії. США та ЄС можуть ввести санкції проти Кремля.

Через дії Кремля Радбез ООН зібрався на термінове засідання.

Засідання Радбезу ООН через визнання бойовиків: дивіться відео