Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги для України: що до нього увійшло
- Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги.
- До пакета увійшли бойові машини MARDER, гаубиці RCH 155, артилерійські снаряди різних калібрів, мінометні боєприпаси, штурмові гвинтівки, безпілотники та інше обладнання.
Німеччина передала Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійшли ударні й розвідувальні БпЛА, артилерійські снаряди та самохідні гаубиці.
Про це у вівторок, 14 січня повідомили на сайті Міністерства оборони Німеччини, передає 24 Канал.
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Що відомо про військову допомогу від Німеччини
До нового пакета допомоги, зокрема, увійшли:
- 5 бойових машин піхоти MARDER;
- боєкомплект для бойового танка LEOPARD 1;
- 18 колісних гаубиць RCH 155;
- 14 тисяч артилерійських снарядів калібру 155 мм;
- 19 тисяч артилерійських снарядів калібру 122 мм;
- 11 тисяч мінометних боєприпасів 120 мм;
- 495 штурмових гвинтівок HK 416.
Також відомо про різні види БпЛА:
- 600 ударних безпілотників HF-1;
- 50 розвідувальних безпілотників VECTOR із запчастинами;
- 46 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN;
- 43 розвідувальних безпілотників SONGBIRD.
Крім того, німецький пакет допомоги доповнили ковдрами, турнікетами, біноклями тощо.
До слова, 14 січня міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся з Володимиром Зеленським. Пісторіус прибув до Києва, аби дізнатися більше про військову ситуацію в Україні. Тоді ж очільник німецького відомства анонсував допомогу нашій державі, зокрема, надання гаубиць 155 калібру.
Колісна гаубиця 155-го калібру – це справді чудесний витвір інженерної науки. Це дуже особлива система,
– сказав Пісторіус.
Він також запевнив, що навіть після виборів у Німеччині підтримка України триватиме.