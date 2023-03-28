Німеччина передала Україні більше Leopard 2, ніж було погоджено

ЗСУ вже отримали від Німеччини 18 танків Leopard 2, а також боєприпаси та запчастини. Берлін стверджує, що пакет військової допомоги мав бути меншим.

Німеччина планувала відправити 14 танків, але збільшила кількість, бо ОБТ (основний бойовий танк) можуть вплинути на розвиток подій на фронті.

До речі В Україну прибули всі обіцяні Німеччиною танки Leopard 2 і БМП Marder

Обіцяно – доставлено: 18 основних бойових танків Leopard 2 A6 плюс пакети боєприпасів і запчастин прибули сьогодні в Україну,

– зазначили у Міноборони.

Міністр оборони Борис Пісторіус наголосив, що ОБТ мають велике значення для оборони, тому їх передали захисникам вчасно.

"Наші танки, як і обіцяли, прибули вчасно до рук українських друзів. Я впевнений, що вони можуть зробити щось важливе на фронті", — заявив Пісторіус.

Зверніть увагу! 27 березня повідомили, що Leopard 2 вже прибули в Україну. Окрім 18 танків, Німеччина передала ЗСУ 40 бронетранспортерів.

Раніше журналісти стверджували, що постачання заплановане на березень – квітень.

Танків прибуло більше

Німеччина спільно зі Швецією та Португалією заклала бойову групу та передала захисникам України більше танків, ніж планувала.

ЗСУ отримали на 4 танки більше, ніж планували. Пісторіус наголосив, що Київ може покладатись на Берлін.