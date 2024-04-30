Нищитиме і "Шахеди", і крилаті ракети: на що здатна ППО Skynex, яку отримала Україна

Німеччина оголосила про передачу чергового пакета військової допомоги для України, зокрема, у ньому був комплекс Skynex з боєприпасами.

Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив 24 Каналу, на що здатна ППО, яку розробила німецька компанія Rheinmetall.

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Які переваги Skynex

Військовий експерт зазначив, що Skynex – це зенітно-артилерійська система, призначена для збиття крилатих ракет та "Шахедів" на малих дистанціях. Загалом ППО може дістати майже до будь-якої цілі у радіусі 3 – 4 кілометрів в темпі 1000 пострілів на хвилину.

Важливо також і те, що збиття ворожих об'єктів відбуватиметься достатньо дешево. Оскільки запрограмований боєприпас зривається перед рухомою ціллю, накриває її "коконом" та виводить з ладу. Якщо ворожий об'єкт не вдасться знищити, то посічення він отримає серйозні й не зможе виконувати бойове завдання.

Дуже дешевий механізм, який практично захищає від будь-якої повітряної цілі. Від балістики, звісно, не захистить. Вона не встигає по ній спрацювати,

– сказав Роман Світан.

Крім технічних характеристик, сам факт передачі ще однієї батареї Skynex означає, що від загрози російських дозвукових крилатих ракет та "Шахедів" можна захистити ще якусь важливу ділянку нашої території, або ж прикрити важливий об'єкт критичної інфраструктури.

до чотирьох гармат Мк-3;

радари X-TAR3D або MSU;

система керування та контролю.

дальність виявлення цілі – 30 – 50 кілометрів.

ефективна дальність знищення цілі – 4 кілометри.

скорострільність – 1 000 пострілів на хвилину.

вартість комплексу Skynex – 90,5 мільйонів доларів.

До комплексу входять:Система була представлена у 2021 році та має:

Як пишуть аналітики Defense Express, є один специфічний нюанс: якщо виходити із даних у відкритому доступі, то уряд Німеччини замовляв постачання для України всього двох систем Skynex, згадана вище батарея з нового пакету військової допомоги виходить якраз була другою, а нам таких "шахедобійок" треба якомога більше.

Військова допомога для України