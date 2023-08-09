Німеччина передала Україні ще дві пускові установки ЗРК Patriot
9 серпня 2023, 18:44Читать новость на русском
Джерело:Андрій Єрмак
Німеччина продовжує підтримувати Україну в боротьбі з російськими окупантами. Берлін вирішив надати Силам оборони ще 2 ЗРК Patriot.
Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. На сайті Федерального уряду Німеччини оновили список наданої допомоги.
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Німеччина передала Україні ще 2 ЗРК Patriot
Єрмак 9 серпня повідомив про чергове посилення української ППО.
+2 Patriot від Німеччини,
– написав очільник ОП.
Окрім цього, Берлін надав Силам оборони:
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206 (BV206) (раніше – 18);
- 6525 пострілів 155-мм димових набоїв (раніше – 5 936);
- матеріал для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 5 автомобілів охорони кордону (раніше – 177);
- 4 розвідувальні безпілотники VECTOR (раніше – 84);
- 1163 біноклі (раніше – 125);
- 20 тисяч захисних окулярів (раніше – 600);
- 6 сідельних тягачів 8x8 HX81 та 6 напівпричепів (раніше – 32 та 27 відповідно);
- 2 вантажно-розвантажувальні машини 8x6 з 1 рулоном контейнерів (раніше: 4 та 20 відповідно);
- 100 кулеметів MG5;
- 40 тисяч аптечок (раніше – 260 тисяч).