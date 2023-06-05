Чи отримає Україна літаки та ракети Taurus від Німеччини: Берлін вирішив переглянути табу

У Німеччині окреслять позицію щодо передачі Україні західних винищувачів і далекобійних ракет. Берлін вирішив переосмислити свою позицію щодо передачі літаків.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що німецький уряд переглядає свою позицію щодо питання можливого постачання Україні сучасних західних винищувачів. Досі Берлін відмовився підтримати авіаційну коаліцію щодо постачання літаків Україні.

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Берлін взяв час на роздуми щодо передачі Україні літаків

Пісторіус заявив, що Німеччина визначиться щодо літаків протягом найближчих двох тижнів.

Ми якраз зараз перебуваємо у фазі переосмислення та перевіряємо, що можливо, і що ми хочемо і можемо зробити. І думаю, ми визначимося протягом найближчих двох тижнів,

– сказав він.

Яка ситуація з ракетами Taurus

Пісторіус відкинув можливість постачання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus у найближчій перспективі.

"На цей момент ні. І ми насправді не думаємо робити цього", – сказав він.

Коментуючи побоювання, що Україна може застосувати німецьку зброю по території Росії, Пісторіус звернув увагу, що міжнародне право дозволяє робити це з метою самооборони. Україна у війні з Росією саме обороняється.

Міністр додав, що Німеччина та США завжди підкреслювали, що не хотіли б використання своєї зброї на території Росії. Однак міністр запевнив, що "цілковито довіряє українським партнерам", назвавши їх "надійними".

Також Пісторіус вважає, що Німеччині слід переосмислити свою політику останніх десятиліть.

"Німецьке суспільство, німецька політика дійсно змінили думку. Якби мені два роки тому хтось сказав, що Німеччина поставить важкі озброєння на 3 – 5 мільярдів євро, я б не повірив", – резюмував він.

Україна попросила у Німеччини крилаті ракети Taurus