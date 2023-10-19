Постачань ракет Taurus Україні поки не буде, – посол пояснив позицію Німеччини

Німеччина наразі не постачатиме Україні далекобійні ракети Taurus. Однак Берлін готує для Києва нову допомогу.

Про це повідомив посол Німеччини в Україні Мартін Єгер. За його словами, українську сторону поінформували про це рішення.

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Постачань ракет Taurus Україні поки не буде

Єгер заявив, що наразі не буде постачань ракет Taurus Україні.

На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу,

– зауважив дипломат.

За його словами, одночасно з нещодавнім рішенням про Taurus з'явилася й інформація про підготовку Берліном пакету допомоги для України на мільярд євро.

"До нього увійдуть також дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону. До речі, сьогодні Німеччина – можливо, якщо не враховувати США – є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", – наголосив посол.

Він додав, що нещодавно Німеччина оголосила, що надасть Києву ще один комплекс Patriot. Мовиться про цілу систему, до якої входять командний пункт, радар, кілька пускових установок і ракети.

"Отже, ми продовжуємо вас підтримувати, і те озброєння, що ми постачаємо, має реальну важливість", – підсумував Єгер.

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