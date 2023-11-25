Німеччина посилить підтримку України у війні: у МЗС анонсували подальші кроки

У Німеччині пообіцяли Україні подальшу підтримку у війні з Росією. У МЗС Німеччини заявили, що в осяжному майбутньому Україна посилить ЄС.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що приєднання України до Європейського Союзу входить до геополітичних інтересів Німеччини. За її словами, посилення ЄС особливо актуальне на тлі розв'язаної Росією війни проти України.

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Німеччина посилить підтримку України як на рівні ЄС, так і НАТО

Бербок підкреслила, що після вторгнення Росії в лютому 2022 року з України вже понад 650 днів надходять жахливі новини.

Тому ми не тільки продовжимо нашу підтримку України, а й посилимо її,

– сказала Бербок.

Вона уточнила, що Німеччина посилить підтримку України як на рівні Євросоюзу, так і НАТО.

Бербок вважає очевидним, що країна посилить ЄС в осяжному майбутньому. Також міністерка закликала до посилення і реформування Європейського Союзу.

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