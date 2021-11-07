Німеччина поверне посла в захоплений талібами Афганістан, – ЗМІ

Німеччина начебто планує налагодити контакт з "Талібаном". Країна поверне в Афганістані свого посла Маркуса Потцеля.

Згідно з інформацією видання, упродовж найближчих тижнів посол Німеччини має поїхати в Афганістан. Це є частиною так званої реорганізації стосунків Берліна з талібами.

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Німеччина може визнати паспорти, запроваджені урядом талібів

Федеральний уряд Німеччини розглядає налагодження контактів з "Талібаном" як можливість розширити гуманітарну діяльність в Афганістані, а також протидіяти руху біженців з відповідної країни, зазначили у виданні.

Уряд Німеччини нібито прагне покращити комунікацію із талібами. У Берліні сподіваються, що німецькі дипломати зможуть повернутися до роботи в Афганістані. Проте спочатку це мають бути лише одноденні поїздки.

Крім того, Німеччина розглядає можливість визнання виданих "Ісламським еміратом Афганістан", як називає себе новостворений уряд талібів, паспортів. Це може сприяти виїзду афганців з країни, мовиться у виданні.

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Наприкінці жовтня у Євросоюзі заявили, що протягом місяця можуть знову відкрити своє посольство в Афганістані. Для того, щоб лобіювати захист прав людини в захопленій бойовиками країні зокрема.

В Афганістані бойовики "Талібану" вирішили заборонити використання іноземної валюти. Відповідне рішення може ще більше зашкодити державі.

5 листопада з'явилась інформація, що в Афганістані жорстоко вбили 29-річну захисницю прав жінок Фрозан Сафі. Її тіло опізнали в одному з моргів країни, проте зникла жінка ще наприкінці жовтня.