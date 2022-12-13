Путін часто "стріляє собі в ноги", – політолог про те, як німці позбулися газової залежності
У Німеччині нарешті зрозуміли, що собою являє Росія – точка неповернення вже пройдена. Німці говорять, що більше ніколи не потраплять в енергетичну залежність від країни-агресорки.
Так, Берлін врешті усвідомив, що насамперед це є величезною загрозою їхній безпеці. Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.
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Путін допоміг Німеччині позбутися газової залежності
Німці більше не дозволять Кремлю "душити" їх газом. Отже, навіть якщо режим російського диктатора Владіміра Путіна впаде, хто б не став на чолі Росії – німці не будуть потрапляти в енергетичну залежність від країни-агресорки.
Путін часто "стріляє собі в ноги", тобто проводить політику, яка для нього є шкідливою. Він допоміг німцям позбавитися газової залежності,
– зазначив політолог.
Путін підірвав "Північний потік-1", а "Північний потік-2" спеціально залишив частково відкритим, сподіваючись, що німці "прибіжать до нього та попросять газу".
Ейдман розповів, як німці позбулися газової залежності від Росії: дивіться відео
Європа більше "не сидить на російській нафто-газовій голці"
Росія мала безліч безглуздих планів, як здобути перемогу. Одним з них було саме вдарити по Німеччині та Європі "кістлявою рукою холоду". В Кремлі прагнули нас "заморозити".
Зараз очевидно, що це безглузда ідея – ціни на газ реально падають і вся Європа більше "не сидить на російській нафто-газовій голці". Крім тих країн, що ще трубопроводами отримують газ,
– сказав соціолог.
За його словами, Німеччина вже повністю звільнилася від газової залежності. Так, в країні будуються нові термінали для приймання танкерів зі зрідженим газом. Берлін все розрахував і ніяких "заморозків" не буде, тож путінські спроби шантажу зазнали краху.
Останні новини про російський газ
- У Міжнародному енергетичному агентстві зазначили, що країни Європи, внаслідок скорочення постачання російського газу, можуть наступного року зіштовхнутися з дефіцитом блакитного палива. За інформацією агенства, у 2023 році Європі може не вистачати 27 мільярдів кубометрів газу.
- Однак запобігти цьому можуть відновлювані джерела енергії та підвищення енергоощадження. Крім того, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала сформувати "фонд солідарності" ЄС для залучення грошових коштів для інвестицій в енергетику – використовуючи як гроші ЄС, так і додаткові джерела.
- У листопаді Росія заявила, що обговорює газовий союз з Казахстаном і Узбекистаном для підтримки поставок між трьома країнами та іншим покупцям, включаючи Китай. Однак 8 грудня в Узбекистані різко спростували будь-які чутки про такий союз.