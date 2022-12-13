Путін часто "стріляє собі в ноги", – політолог про те, як німці позбулися газової залежності

У Німеччині нарешті зрозуміли, що собою являє Росія – точка неповернення вже пройдена. Німці говорять, що більше ніколи не потраплять в енергетичну залежність від країни-агресорки.

Так, Берлін врешті усвідомив, що насамперед це є величезною загрозою їхній безпеці. Про це 24 каналу розповів політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Путін допоміг Німеччині позбутися газової залежності

Німці більше не дозволять Кремлю "душити" їх газом. Отже, навіть якщо режим російського диктатора Владіміра Путіна впаде, хто б не став на чолі Росії – німці не будуть потрапляти в енергетичну залежність від країни-агресорки.

Путін часто "стріляє собі в ноги", тобто проводить політику, яка для нього є шкідливою. Він допоміг німцям позбавитися газової залежності,

– зазначив політолог.

Путін підірвав "Північний потік-1", а "Північний потік-2" спеціально залишив частково відкритим, сподіваючись, що німці "прибіжать до нього та попросять газу".

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Європа більше "не сидить на російській нафто-газовій голці"

Росія мала безліч безглуздих планів, як здобути перемогу. Одним з них було саме вдарити по Німеччині та Європі "кістлявою рукою холоду". В Кремлі прагнули нас "заморозити".

Зараз очевидно, що це безглузда ідея – ціни на газ реально падають і вся Європа більше "не сидить на російській нафто-газовій голці". Крім тих країн, що ще трубопроводами отримують газ,

– сказав соціолог.

За його словами, Німеччина вже повністю звільнилася від газової залежності. Так, в країні будуються нові термінали для приймання танкерів зі зрідженим газом. Берлін все розрахував і ніяких "заморозків" не буде, тож путінські спроби шантажу зазнали краху.

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