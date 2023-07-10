Німеччина блокуватиме вступ України в НАТО: Кулеба застеріг країну від нової помилки

Напередодні саміту у Вільнюсі стало відомо, що Німеччина буде однією з тих країн, хто блокуватиме пришвидшене членство України в НАТО. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав німецький уряд не вчиняти "чергову помилку".

Кулеба запевнив, що ухвалення рішення щодо швидкого вступу України в НАТО не призведе до ескалації конфлікту. Він також наголосив, що членство нашої держави в НАТО допоможе уникнути нових конфліктів у регіоні.

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Кулеба висловився щодо рішення Німеччини з питання України

Голова українського МЗС звернувся до німецького уряду з проханням не блокувати членство України в НАТО. За його словами, таким чином країна "повторить помилки", які вчинила на саміті у Бухаресті.

Я закликаю уряд Німеччини не повторювати помилок, зроблених канцлером Меркель у 2008 році, яка чітко висловилася проти інтеграції України до НАТО. Результатом цього стала ще більш агресивна поведінка Росії: вторгнення в Грузію, ворожнечу до Заходу та нинішню агресію щодо України,

– наголосив Кулеба.

Кулеба також наголосив, що членство України в Альянсі – це "шлях до миру". Тому вже після долучення нашої країни до НАТО "в Європі більше не буде війн".

Наостанок міністр наголосив, що вже є переважна більшість членів НАТО, які підтримують швидкий вступ України до Альянсу.

Німеччина і США блокуватимуть вступ України в НАТО

Журналісти видання Financial Times розповіли, що Німеччина і США хочуть блокувати членство України в НАТО попри тиск інших країн-членів Альянсу. Берлін і Вашингтон вважають, що наша країна поки не готова до вступу в НАТО.

Крім цього, ця розбіжності загрожують затьмарити прогрес щодо довгострокових гарантій безпеки для нашої держави. Попередньо Велика Британія, Франція, Німеччина, США та інші союзники мають намір оголосити про широку угоду на саміті у Вільнюсі.

Автори видання також зазначили, що, почувши це рішення, Зеленський вкрай роздратувався. За їхніми словами, глава держави планував приїхати до Вільнюса, щоб "запустити процес вступу України в Альянс".

На саміті НАТО у Бухаресті у 2008 році Німеччина була однією з тих країн, що не підтримали надання Плану дій щодо членства в Альянсі. Своє рішення Меркель аргументувала різними причинами, однак суттєву роль відігравав тиск Путіна на канцлерку, а також бажання далі розвивати "дружні та економічно вигідні" відносини з Росією.