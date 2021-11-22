Німеччина розкритикувала "фантазії" Лукашенка про гуманітарний коридор

В ЄС обурені пропозицією Олександра Лукашенка про створення гуманітарного коридору для 2 тисяч мігрантів у Німеччину. Ба більше, такий варіант розвитку подій назвали фантазією білоруського диктатора.

Позицію Німеччини озвучив на брифінгу офіційний представник федерального уряду Штеффен Зайберт.

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Він підкреслив, що для ЄС є неприйнятним торг самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у питанні біженців.

Фантазії про можливість створення гуманітарного коридору для 2 тисяч мігрантів у Німеччину не є для Німеччини та для ЄС прийнятним рішенням,

– заявив Зайберт.

Він нагадав, що цю позицію вже неодноразово озвучували. Зайберт також не підтвердив, що ця тема обговорювалася під час двох телефонних розмов Ангели Меркель з Лукашенком. Він підкреслив, що зателефонувати Лукашенку Меркель змусила жахлива гуманітарна ситуація на кордоні між Білоруссю і ЄС.

Меркель при цьому відстоює європейську позицію, адже мовиться не про німецько-білоруську тему, а про "гібридну загрозу, яку Білорусь створює для всіх держав ЄС і на яку має бути дана європейська відповідь".

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Що відомо про пропозицію Лукашенка

Днями самопроголошений президент Білорусі запропонував Європі створити гуманітарний коридор до Німеччини для 2 тисяч мігрантів на білорусько-польському кордоні. Натомість білоруський режим своєю чергою організує відправку кількох тисяч мігрантів назад у країни, звідки вони прибули. Мінськ заявив, що досі не отримав відповіді на таку "пропозицію".

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