Німеччина стоїть осторонь в образі "морального апостола", – посол про зброю для України

Посол України в Німеччині Андрій Мельник пояснив, чому Берлін не хоче продавати Києву зброю. Він наголосив, що Німеччина несе особливу історичну відповідальність за збереження суверенітету України, однак допомагати у війні з Росією не поспішає.

Берлін стоїть осторонь

Посол заявив, що Україна має право на самозахист та оборонну зброю. Про це Мельник сказав у інтерв'ю німецькому військовому журналу loyal.

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Дуже шкода, що Німеччина стоїть осторонь та інсценує себе в якості "морального апостола". Ми б хотіли придбати сучасні німецькі військові системи, що належать до найкращих у світі. Але через політичний опортунізм це неможливим. Берлінське табу на постачання зброї має бути поламане,

– пояснив Мельник.

Він додав, що німці постачають Україні цінне обладнання у медичній сфері, однак надання Києву нових військових систем повністю відповідало б німецьким інтересам.

За словами Мельника, решта наших партнерів – британці, американці та турки – мають іншу думку щодо постачання зброї.

Німеччина має допомогти Україні стати членом НАТО

Раніше президент Володимир Зеленський закликав Німеччину надати Україні військову допомогу. Адже країна відмовляється робити це ще з 2014 року. У відповідь німецький міністр закордонних справ Гайко Маас заявив, що зброя, мовляв, не допоможе вирішити ситуацію на Донбасі. Тут необхідний "політичний діалог".

Мельник вважає, що німецька влада не допомагає Україні стати членом НАТО, бо боїться спровокувати президента Росії Володимира Путіна. Однак таке твердження є неправдивим, адже входження нашої держави в Альянс та Євросоюз є невіддільною складовою західної спільноти цінностей. Крім того, воно відповідає інтересам Берліну.

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Ми б хотіли відчувати набагато більше мужності і підтримки з боку Берліна. У 2008 році Ангела Меркель взяла на себе зобов'язання докласти усіх зусиль, аби Україна та Грузія стали членами НАТО. З того часу пройшло 13 років, а рішення 2008 року так ні до чого конкретного і не привели,

– підкреслив посол.

Він наголосив, що Україна хоче, аби ПДЧ нам надали вже у 2021 році. Однак Берлін ігнорує те, що Україна – європейська держава, а відстань з Німеччини до нашої країни є меншою, ніж до Франції.