Залежність дуже висока: як Китай став партнером Німеччини та чому це небезпечно

Конкурувати з Китаєм економічно дуже важко, бо всі китайські компанії отримують дотації від держави. До того ж саме Пекін залишається головним зовнішнім партнером Німеччини.

Про це 24 Каналу розповів німецький політолог Сергій Сумленний, зауваживши, що це робить ситуацію складнішою. Адже німецькі компанії багато чого виробляють в Китаї, а потім продають у Німеччині або по світу.

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Чи наблизиться Китай до Європи

У цій ситуації ми не бачили залежності Німеччини від Росії, бо там майже нічого не вироблялося на продаж. Все, що німецькі компанії виробляли в Росії, – продавали на російському ринку, а з Росії Німеччина купляла певні товари, носії. Але вони не створювали такий великий обсяг торгівлі.

Баланс торгівлі Німеччини з Росією був 2 – 3%. З Китаєм зовсім по-іншому. Навіть з росіянами було важко обривати економічні зв'язки, багато компаній були проти цього. З Пекіном залежність така висока, що це майже неможливо,

– наголосив німецький політолог.

Саме тому впродовж довгого часу німецький уряд створював умови, щоб заохотити свої компанії виробляти у Китаї. Вважалося, що так німецький бізнес захопить світові ринки, зокрема китайський, зможе там продавати. Але в результаті ми побачили тільки залежність Німеччини від Китаю.

Росії, Китай та США хочуть послабити Європу

У Росії така мета існувала вже багато років. Країна-агресорка ніколи не визнавала ЄС як повноцінного гравця. Вона завжди хотіла говорити з певними країнами, але не з усім Євросоюзом. Для Китаю ситуація трішки інша, бо він зацікавлений в економічному ринку певних країн.

Насамперед мовиться про держави, які не є частинами великих альянсів. Наприклад, країни Африки, Південної Америки. Їх можна контролювати економічно й політично,

– підкреслив Сергій Сумленний.

Щодо політики Сполучених Штатів, то зараз важко сказати, якою вона буде. Дональд Трамп заявив, що ЄС нібито був створений, щоб знищити або послабити Америку, й тепер він хоче "повернути баланс в силах". Виглядає так, що для Трампа Європа зараз є не партнером, а радше конкурентом.