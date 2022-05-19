Німеччина виділить близько мільярда євро бюджетної підтримки для України
Джерело:Spiegel
Німеччина надасть нову бюджетну підтримку Україні. Зокрема, для нашої країни виділять близько мільярда євро в рамках цієї програми.
Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі (Німеччина).
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Якою буде бюджетна підтримка України
Загалом Німеччина виділить близько мільярда євро для України зі свого бюджету. Це будуть гранти, які виплачуватимуться з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності України, зруйнованої війною.
Лінднер наголосив, що інші країни G7 також хочуть взяти участь у цьому процесі. Наприклад, США планують мобілізувати 7,5 мільярда доларів.
Німецький Мінфін повідомляв, що на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць. Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.
До слова, 17 травня стало відомо, що Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро. Таким чином розмір фінансової допомоги збільшиться до 300 мільйонів євро. Усі ці кошти буде одразу спрямовано на покриття пріоритетних соціальних видатків, а також першочергових потреб для відновлення України.
Позиція Німеччини щодо війни в Україні: коротко
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що з Росії не зніматимуть санкції доти, доки Кремль не досягне мирної угоди з Україною.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок визнала свою бездіяльність у тому, що відбувається в Україні. Політикиня закликала постачати важке озброєння ЗСУ, інакше – наслідки будуть трагічні.
- Також Німеччина прискорює процес відмови від російської нафти. Вона хоче позбутися залежності від російського енергоресурсу до кінця літа. Країна раніше відмовилася платити за російський газ рублями.
- Німеччина вирішила вислати з країни 30 працівників російського посольства. Все тому, що вони "щодня працювали проти свободи та єднання суспільства". У Кремлі назвали це "злісним актом німецької політичної машини".
- Цікаво, що Берлін планує збільшити соціальну допомогу і для українських біженців, які шукають притулок у Німеччині. Так, з червня наші громадяни отримуватимуть 450 євро на місяць. Таку ж виплату мають німецькі безробітні.
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