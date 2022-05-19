Німеччина виділить близько мільярда євро бюджетної підтримки для України

Німеччина надасть нову бюджетну підтримку Україні. Зокрема, для нашої країни виділять близько мільярда євро в рамках цієї програми.

Про це заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер на зустрічі міністрів фінансів G7 у Петерсберзі (Німеччина).

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Якою буде бюджетна підтримка України

Загалом Німеччина виділить близько мільярда євро для України зі свого бюджету. Це будуть гранти, які виплачуватимуться з бюджету на 2022 рік без створення додаткової заборгованості. Кошти будуть спрямовані на забезпечення дієздатності України, зруйнованої війною.

Лінднер наголосив, що інші країни G7 також хочуть взяти участь у цьому процесі. Наприклад, США планують мобілізувати 7,5 мільярда доларів.

Німецький Мінфін повідомляв, що на три місяці Україна попросила допомоги у розмірі близько 5 мільярдів євро на місяць. Однак після цього часу може знадобитися додаткова підтримка.

До слова, 17 травня стало відомо, що Німеччина надасть Україні 150 мільйонів євро. Таким чином розмір фінансової допомоги збільшиться до 300 мільйонів євро. Усі ці кошти буде одразу спрямовано на покриття пріоритетних соціальних видатків, а також першочергових потреб для відновлення України.

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