Німеччина відправила до України розвідувальні безпілотники

Німеччина вирішила направити Україні додатковий пакет військової допомоги. Німецький уряд передає Україні розвідувальні безпілотники.

З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакету допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.

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Скільки безпілотників отримає Україна

Про пакет військової допомоги Україні німецький уряд оголосив 9 листопада. Кім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:

30 бронемашин Dingo;

ракети для Iris-T SLM;

18 розвідувальних дронів;

5 тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;

вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).

Інформацію про передачу розвідувальних дронів підтвердили в ГУР МО.

Україна сподівається отримати німецькі танки

Україна сподівається, що Німеччина таки постачатиме нашій країні танки Leopard 2, про які просить Київ. Досі канцлер Німеччини Олаф Шольц знаходив різні причини, чому не надавати Україні ці танки.

Посол України в Берліні Олексій Макеєв повідомив, що приводу танків зараз ведуться переговори з федеральним урядом. За його словами, є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну.

Також українські військові вже успішно використовують сучасні німецькі системи IRIS-T. Наприкінці жовтня ця система відпрацювала на 100% під час масованого удару. У Міноборони України дотепно подякували німецьким друзям за допомогу.

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