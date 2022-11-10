Німеччина відправила до України розвідувальні безпілотники

10 листопада 2022 , 13:32
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Джерело:

Уряд Німеччини

Німеччина вирішила направити Україні додатковий пакет військової допомоги. Німецький уряд передає Україні розвідувальні безпілотники.

З Німеччини до України направлено додатковий пакет військової допомоги, до якого увійшло 18 розвідувальних безпілотників. Також до пакету допомогли увійшли 4 антидронові сенсори та апарати РЕБ.

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Скільки безпілотників отримає Україна

Про пакет військової допомоги Україні німецький уряд оголосив 9 листопада. Кім раніше відомої допомоги, Німеччина відправила Києву:

  • 30 бронемашин Dingo;
  • ракети для Iris-T SLM;
  • 18 розвідувальних дронів;
  • 5 тягачів-транспортерів M1070 Oshkosh;
  • вантажопідйомник (раніше було передано дві одиниці).

Інформацію про передачу розвідувальних дронів підтвердили в ГУР МО.

Україна сподівається отримати німецькі танки

  • Україна сподівається, що Німеччина таки постачатиме нашій країні танки Leopard 2, про які просить Київ. Досі канцлер Німеччини Олаф Шольц знаходив різні причини, чому не надавати Україні ці танки.
  • Посол України в Берліні Олексій Макеєв повідомив, що приводу танків зараз ведуться переговори з федеральним урядом. За його словами, є підстави сподіватися, що буде прийнято рішення про поставку Leopard 2 з Німеччини безпосередньо в Україну.
  • Також українські військові вже успішно використовують сучасні німецькі системи IRIS-T. Наприкінці жовтня ця система відпрацювала на 100% під час масованого удару. У Міноборони України дотепно подякували німецьким друзям за допомогу.

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Автор: Михайло Гема