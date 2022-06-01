Німеччина таки вирішила постачати Україні сучасну систему ППО: хочуть передати IRIS-T

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що Україна отримає сучасну систему протиповітряної оборони.

Канцлер Олаф Шольц пообіцяв Україні поставку сучасної системи протиповітряної оборони. Німецькі ЗМІ пишуть, що Україна отримає зенітний ракетний комплекс IRIS-T. Все це сталося після зміни Росією своєї військової стратегії у війні проти України.

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"Федеральний уряд також нещодавно вирішив, що з системою IRIS-T ми постачатимемо найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина", – заявив Шольц.

Німецький лідер зазначив, що за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від російських повітряних атак".

Шольц також сказав, що Німеччина пообіцяла надати Україні радар стеження, який здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

Крім того, Шольц заявив, що Берлін направить в Україну реактивні системи залпового вогню у тісній координації зі США. Ці системи не зможуть атакувати територію Росії.

Що відомо про ЗРК IRIS-T SLM

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс від німецької компанії Diehl Defence. В її основі – ракета IRIS-T (Infra Red Imaging System Tail). Це ракета класу "повітря - повітря". Але для ЗРК її довелося дещо переробити, адаптувавши для стрільби із наземної установки.

Відтак IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середньої дальності, який має забезпечити захист на відстані до 40 кілометрів та до 20 кілометрів за висотою.

Україна свого часу просила надати Німеччину цей зенітно-ракетний комплекс. Він був у списку разом з танками Leopard 2 та БМП Puma. Але тоді німецький уряд скоригував список, виключивши все важке озброєння.

Вже в середині травня 2022 року німецьке видання Bild писало, що Німеччина розглядає варіант постачання Україні IRIS-T SLM. Ця система мала б бути розгорнута в нашій країні до середини листопада.

Проблема з постачанням такого озброєння може полягати в тому, що його ще слід виготовити. Defence Express повідомляє, що у 2019 році Єгипет замовив партію IRIS-T SLM. Однак перша поставка прийшла лише восени 2021 року. І поки це замовлення на стадії виконання.

Тож якщо Україна запросила 10 систем IRIS-T SLM, то вони можуть бути виготовлені протягом наступних 3 – 4 років. Такий термін цілком пояснюється технологічним циклом виробництва зенітного ракетного комплексу подібного класу і завантаженістю виконанням іншого контракту.

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