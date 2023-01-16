Німеччина розпочала перекидати ППО Patriot до Польщі, – Der Spiegel
16 січня 2023, 16:41Читать новость на русском
Джерело:SPIEGEL
Бундесвер починає перекидати до Польщі свою систему ППО Patriot. Перші солдати також вирушать з Німеччини цього ж дня.
Найближчими днями системи озброєння також передислокують з Німеччини до Польщі.
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Чому Німеччина дислокує Patriot до Польщі
У Польщі ППО Patriot охоронятиме важливу перевальну станцію для допомоги Україні. Бундесвер вже дослідив територію навколо товарного складу за 30 кілометрів від польсько-українського кордону, де вантажать гуманітарну допомогу та військову техніку для України.
За планом, ВПС повинні розмістити там три батареї "Патріот" та 600 солдатів, які захищатимуть станцію від ймовірних атак з повітря.
Коли Україна отримає від США та Німеччини ЗРК Patriot
- Одна з основних переваг Patriot – здатність збивати не лише літаки, крилаті ракети, але й балістичні ракети, які майже неможливо перехопити. Ракета летить не над поверхнею землі, а підіймається по балістичній траєкторії вгору і звідти майже вертикально на величезній швидкості атакує ціль.
- Відомо, що наша держава точно отримає дві батареї ЗРК Patriot. Одну нададуть США, другу – Німеччина.
- Радник глави ОП Михайло Подоляк розповів, що ці системи будуть у нас вже до початку або середини весни.