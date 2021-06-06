Як у часи Холодної війни: Німеччина закинула Росії підвищення активності розвідки

У німецькій службі контррозвідки заявили, що у країні відчутно підвищилася активність російської розвідки. У Берліні порівняли поточний рівень з тим, що було за часів Холодної війни.
Про активність розвідки Росії розповів очільник Федерального відомства із захисту Конституції Німеччини (служба контррозвідки) Томас Хальденванг.
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Німеччина заявила про активізацію російської розвідки
Досягнутий за цей час рівень (активності розвідки Росії – 24 канал) був знайомий нам досі тільки з часів Холодної війни,
– зазначив Хальденванг.
Глава служби німецької контррозвідки наголосив, що російські агенти намагаються "встановити контакт у середовищі людей, які приймають політичні рішення" в Німеччині.
Попередній інцидент з російською розвідкою
- Поблизу важливого американського ракетного полігону біля узбережжя Гаваїв нещодавно помітили російський розвідувальний корабель.
- За ним стежив Тихоокеанський флот Сполучених Штатів.
- Виявлення судна призвело до того, що відклали заплановані випробування на ракетному полігоні.