Як у часи Холодної війни: Німеччина закинула Росії підвищення активності розвідки

6 червня 2021 , 18:17
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Джерело:

Welt am Sonntag

У німецькій службі контррозвідки заявили, що у країні відчутно підвищилася активність російської розвідки. У Берліні порівняли поточний рівень з тим, що було за часів Холодної війни.

Про активність розвідки Росії розповів очільник Федерального відомства із захисту Конституції Німеччини (служба контррозвідки) Томас Хальденванг.

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Німеччина заявила про активізацію російської розвідки

Досягнутий за цей час рівень (активності розвідки Росії – 24 канал) був знайомий нам досі тільки з часів Холодної війни,
– зазначив Хальденванг.

Глава служби німецької контррозвідки наголосив, що російські агенти намагаються "встановити контакт у середовищі людей, які приймають політичні рішення" в Німеччині.

Попередній інцидент з російською розвідкою

  • Поблизу важливого американського ракетного полігону біля узбережжя Гаваїв нещодавно помітили російський розвідувальний корабель.
  • За ним стежив Тихоокеанський флот Сполучених Штатів.
  • Виявлення судна призвело до того, що відклали заплановані випробування на ракетному полігоні.

 

Автор: Наталія Пристанська