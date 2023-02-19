Нейтралітет не є варіантом, – Німеччина закликала країни надати Україні боєприпаси для Gepard

Німеччина звернулася до країн-власниць боєприпасів для зенітних установок Gepard з проханням надати снаряди Україні. Берлін наголосив, що не слід прикриватися нейтральністю.

Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок під час дискусії на Мюнхенській безпековій конференції, передає 24 Канал.

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Берлін закликає допомогти Україні

За словами міністерки, Німеччина розвиває потужності для виробництва боєприпасів і перша партія буде зроблена вже до червня – липня 2023 року. Але треба закрити період до початку виготовлення снарядів.

У нас не було таких запасів боєприпасів, оскільки ми думали, що все – війна в Європі закінчилася,

– уточнила вона.

Вона зазначила, є кілька країн, які мають запаси таких боєприпасів. Німеччина закликає здійснити їх постачання до України.

"У випадку, коли видно справедливість та несправедливість, агресора та жертву, нейтралітет не є варіантом. Будь ласка, займіть сторону України та сторону гуманітарного та міжнародного права. І це також передбачає постачання боєприпасів, щоб Україна могла захищати себе", – наголосила Бербок.

Німеччина відновила виробництво боєприпасів Gepard

Нагадаємо, що компанія Rheinmetall відновила виробництво боєприпасів для зенітних гармат Gepard. Про це повідомив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус перед зустріччю з міністрами НАТО в Брюсселі.

Німеччина тривалий час не могла знайти нових боєприпасів для зенітних гармат Gepard. Їх зняли з озброєння у 2010 році.

Уряд Німеччини 8 лютого оголосив новий пакет військової допомоги, до якого увійшли 2 зенітних самохідних установки Gepard та 6 тисяч зенітних боєприпасів. Крім цього, Берлін надав 5 автомобілів для прикордонників, 29 генераторів, 6 вантажівок тощо.