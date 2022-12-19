У Німеччині зробили заяву щодо постачання Marder Україні

Уряд Німеччини не підтримує передачу для України сучасних БМП Marder. У Збройних силах зазначили, що в мережі з'являються неправдиві повідомлення щодо цієї техніки.

У Бундесвері 19 грудня запевнили, що бойові машини піхоти Marder нікому не передавали.

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"Зважаючи на збільшення кількості неправдивих повідомлень в інтернеті: бойову машину піхоти Marder зі складів Бундесверу ні Україні, ні іншим країнам не передавали", – наголосили у Бундесвері.

Німеччина передасть самохідні гаубиці

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман повідомила, що Україна отримає 24 одиниці самохідних гаубиць. Крім цього, нададуть 6 або 7 зенітних самохідних артилерійських установок Gepard.

За словами Штрак-Ціммерман, вона особисто виступає за передачу Leopard і Marder, але не знаходить підтримки в уряді. Голова комітету з питань оборони вважає, що зараз ця техніка необхідна для України.

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