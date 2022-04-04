Німеччина хоче вислати близько 100 російських дипломатів, яких підозрює у шпигунстві, – ЗМІ
Джерело:Bild
Низка європейських країн вже вислала російських дипломатів-шпигунів. Тепер таке рішення розглядає влада Німеччина.
Про це повідомляє видання з посиланням на власні джерела в канцелярії канцлера Німеччини. Зазначається, що це може статися вже цього тижня.
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Влада Німеччини збирається оголосити про висилку "значної кількості" співробітників дипломатичних представництв Російської Федерації, яких підозрюють у зв'язку зі спецслужбами РФ,
– зазначило джерело видання.
За його словами, кількість дипломатів, що висилаються, може досягти 100 осіб.
Яка мета діяльності російських шпигунів
"Ми бачимо масштаби агресивної діяльності російської розвідки в Європі. Ми, мабуть, знаємо лише десять відсотків того, що вони роблять", – попередив колишній керівник британської розвідки (MI6) Джон Совер.
За його словами одна з цілей агентів: збір інформацію про політиків, керівників компаній і критиків Росії та передача її до Кремля.
За словами експерта з внутрішніх справ Себастьяна Фідлера, інша мета – розбурхати громадян Німеччини: Путін дозволить своїм шпигунам "робити все можливе, щоб вбити клин у наше суспільство".
В Bild зазначають, що за їхніми даними в Німеччині діють понад 2000 російських шпигунів.
Раніше німецькі видання писали, що їхній уряд підозрює близько 20 співробітників російського дипломатичного корпусу у Німеччині у веденні нелегальної розвідувальної діяльності.
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