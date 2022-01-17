Німеччина зробить усе для перезапуску нормандського формату, – Бербок

Глава МЗС Німеччини заявила, що країна робить все для перезапуску нормандського формату. Також Бербок запевнила, що країна підтримує суверенітет України.

Відповідну заяву Анналена Бербок зробила під час брифінгу 17 січня. Це трапилось під час її візиту в Україну.

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Бербок заявила про підтримку в перезапуску нормандського формату

Ми зробимо все для того, щоб перезапустити нормандський процес,

– запевнила глава МЗС Німеччини.

Міністерка також сказала, що ситуація на Донбасі зараз погіршується.

До речі, 17 січня ЗМІ повідомили, що радники "нормандської четвірки" можуть зустрітись найближчим часом. Мова йде навіть про терміни у наступні кілька тижнів.

Останні новини щодо нормандського формату

Востаннє лідери "нормандської четвірки" зустрічались ще в грудні 2019 року. З того часу Кремль блокує переговори. Наразі розмови тривають на рівні радників та міністрів.

7 січня 2022 року президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вони разом з Німеччиною впродовж наступних тижнів ініціюють чергову зустріч в нормандському форматі. Зокрема шукатимуть шляхи врегулювання ситуації навколо України.

Після цього, канцлер Німеччини Олаф Шольц запевнив, що найближчим часом відбудеться зустріч представників "нормандської четвірки". Проте дату він також не назвав.

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