Німеччина зробить усе для перезапуску нормандського формату, – Бербок

17 січня 2022 , 14:44
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Джерело:

брифінг МЗС

Глава МЗС Німеччини заявила, що країна робить все для перезапуску нормандського формату. Також Бербок запевнила, що країна підтримує суверенітет України.

Відповідну заяву Анналена Бербок зробила під час брифінгу 17 січня. Це трапилось під час її візиту в Україну. 

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Бербок заявила про підтримку в перезапуску  нормандського формату

Ми зробимо все для того, щоб перезапустити нормандський процес,
– запевнила глава МЗС Німеччини.

Міністерка також сказала, що ситуація на Донбасі зараз погіршується.

До речі, 17 січня ЗМІ повідомили, що радники "нормандської четвірки" можуть зустрітись найближчим часом. Мова йде навіть про терміни у наступні кілька тижнів.

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Автор: Діана Квасневська