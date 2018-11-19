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      Німеччина – Нідерланди: де дивитися онлайн матч Ліги націй

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      Німеччина – Нідерланди дивитися онлайн
      Німеччина – Нідерланди дивитися онлайн

      У понеділок, 19 листопада, збірна Німеччини зіграє на власному полі проти збірної Нідерландів. Цей матч буде доступний до перегляду в Україні як по телебаченні, так і онлайн.

      В Україні матч транслюватиме канал "Футбол 2". Початок показу о 21:35, сам матч розпочнеться о 21:45.

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      Дивитися онлайн матч Німеччина – Нідерланди можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Трансляція розпочнеться о 21:45. Та варто зауважити, що доступ до відео (прямі трансляції та огляди матчів) на цьому сайті платний. За місячний абонемент доведеться заплатити 69 гривень. Або можна купити доступ на 24 години за 39 гривень. Окрім того, на сайті слід зареєструватися.

      Відео голів та огляд матчу Німеччина – Нідерланди – на сайті 24 Каналу.

      Нагадаємо, матч між збірними Німеччини та Нідерландів відбудеться у понеділок, 19 листопада. Початок зустрічі о 21:45.

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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