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      Німеччина – Нідерланди: прогноз букмекерів на матч Ліги націй

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      Нідерланди – Німеччина прогноз букмекерів на матч Ліги націй
      Нідерланди – Німеччина прогноз букмекерів на матч Ліги націй

      У понеділок, 19 листопада, збірна Нідерландів зіграє проти збірної Німеччини на виїзді. Якщо для господарів поля все вже вирішено – німці вилітають у нижчий дивізіон, то Нідерланди можуть поборотися за перемогу у групі.

      Перед заключним матчем "помаранчеві" мають шість очок і матч проти Німеччини на виїзді. Французи мають на одне очко більше, але вони вже всі свої матчі зіграли. Голландцям буде достатньо зіграти у нічию, щоб виграти групу. Збірна Німеччини має лише один набраний бал і втратила усі шанси на те, щоб залишилися в елітному дивізіоні. Відтак "Бундестім" вилітає до Ліги B.

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      Попри це, саме збірна Німеччини є фаворитом матчу проти збірної Нідерландів. У William Hill коефіцієнт на перемогу господарів поля – 1,91. На те, що переможе збірна Нідерландів – 3,90. Нічия у матчі – 3,60.

      Ті ж 3,90 на перемогу збірної Нідерландів виставили в інші букмекерські контори – PariMatch, "Фаворит спорт" та Marathon bet. От тільки у двох останніх перемога збірної Німеччини оцінена в 1,93, у той час як PariMatch дає найбільший коефіцієнт на перемогу збірної Німеччини – 1,96. 

      Щодо нічиєї у цьому матчі, то найвищий коефіцієнт у "Фаворит спорт" – 3,75. PariMatch на нічию виставив 3,70, а Marathon bet – 3,64.

      Теги: Спорт Футбол Ліга націй
      Джерело: 24 Канал
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