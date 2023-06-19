У Німеччині в найбільшому парку розваг спалахнула масштабна пожежа: моторошні кадри

У Німеччині ввечері 19 червня спалахнула потужна пожежа в одному з найбільших розважальних парків країни – Europa-Park. На момент займання у парку перебували близько 25 тисяч осіб, яких довелося евакуювати.

Наразі достеменно невідомо, що саме викликало займання у парку. Вогонь і досі приборкують рятувальники.

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У німецькому парку розваг сталося масштабне займання

Очевидці повідомляють, що у найбільшому тематичному парку Німеччини Europa-Park спалахнула "велика пожежа" після 2-3 гучних вибухів. На відео, які поширили в мережі, чітко видно, як зсередини парку розваг виривається "величезний гриб" чорного диму.

У Німеччині спалахнула пожежа в парку розваг / Відео з твітер-аккаунта @CerfiaFR

Шоковані відвідувачі стояли у парку, спостерігаючи за полум’ям здалеку. Хмара диму поширилася над частиною парку в австрійському стилі, а найбільше постраждав атракціон "Алмазна печера".

Внаслідок пожежі у парку розваг евакуювали 25 тисяч людей / Відео з твітер-аккаунта @DASTOBITOAST

Згодом німецькі правоохоронці розповіли виданню Bild, що пожежа спалахнула близько 16:40 за місцевим часом. У поліції запевнили, що вогонь гасять кілька команд пожежників і наразі ліквідація вогню перебуває під контролем.

Вогонь намагалися приборкати кілька команд рятувальників / Відео з твітер-аккаунта @FredericDHaene

Крім цього, зараз відомо, що 3 пожежників доставили до лікарні з незначними травмами. Про постраждалих серед цивільних правоохоронці не повідомляли.

Далі представники Europa-Park у своєму твітері заявили, що тісно співпрацюють з відповідальними органами влади та екстреними службами. Там також підкреслили, що парк вже відновить свою роботу 20 червня.

Зверніть увагу! Europa-Park – це величезний тематичний парк, який містить понад 100 різноманітних розваг у місті Руст у землі Баден-Вюртемберг у Німеччині. Парк розваг був вперше відкритий у 1975 році, а з часом там з'являлися нові атракціони та локації. У 2022 році цей парк відвідали понад 6 мільйонів людей з усього світу, що є рекордом для Німеччини.

Варто зазначити, що пожежа в парку розваг сталася не вперше. Під час попередньої пожежі у 2018 році свідки повідомляли, що полум’я сягало близько 15 метрів у висоту.

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