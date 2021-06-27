Гурт молоді проводив час: у Німеччині 9 людей постраждали в результаті обвалу балкона

27 червня 2021 , 16:38
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Джерело:

DPA

У місті Хорн-Бад-Майнберг на північному заході Німеччини обвалився один з балконів місцевої багатоповерхівки. Наразі відомо про 9 постраждалих.

Трагедія сталася у землі Північний Рейн-Вестфалія. Увечері на балконі третього поверху багатоквартирного будинку проводила час компанія молодих людей.

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Люди просто провалилися

Коли дерев'яна підлога проломилась, молоді люди впали і вдарились об землю. Усі постраждалі – люди віком від 21 до 24 років.

Внаслідок інциденту постраждали 9 людей. Зокрема, 4 людей опинилися у пастці під уламками. Окрім того, ще одна людина зависла на уламку балкона на рівні другого поверху

Участь у рятувальній операції брали 70 пожежників. Усіх постраждалих доправили до лікарні. 

За словами поліцейських, одна людина перебуває у дуже важкому стані. Її життя під загрозою. 

Наразі правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

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Автор: Мар'яна Бекало