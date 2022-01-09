У Німеччині десятки тисяч людей вийшли на антикарантинні акції протестів
9 січня 2022 , 11:48Читать новость на русском
Джерело:DPA
У багатьох німецьких містах 8 січня відбулися протести тих, хто виступає проти карантинних обмежень. Водночас свої контрдемонстрації провели прибічники заходів боротьби з пандемією.
Антикарантинні акції протестів
За даними поліції, кількість коронаскептиків сягала близько 30 тисяч осіб. Їх закликали одягати маски та дотримуватися дистанції згідно з правилами, але багато хто ігнорував прохання.
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Правоохоронці розповіли детальніше, в яких містах відбулися антикарантинні акції протестів.
- Гамбург – 13 700 людей;
- Дюссельдорф – 4 тисячі людей;
- Франкфурт – близько 8 тисяч;
- Вецлар – 2 тисячі осіб;
- Трірі – близько 6 тисяч;
- Шверін – близько 1 600 людей;
- Магдебург – 5 тисяч людей;
- Регенсбург – 2 700 людей;
- Ансбах – 2 тисячі людей.
Заходи прибічників боротьби з COVID-19
У Німеччині в суботу також відбулися контрдемонстрації протестам проти карантину.
- близько 2 500 осіб вийшли в містечку Мінден,
- в Ерфурті тисяча людей виявили свою підтримку демократії та заходам проти пандемії.
- у Вецларі відбулися додаткові контрдемонстрації з 500 людьми;
- Трірі – із сотнею осіб.
Протести антивакцинаторів у світі
- Одразу у кількох великих містах Італії 13 листопада громадяни влаштували протести проти коронавірусних обмежень та запровадження обов'язкових "зелених паспортів".
- В австралійському Мельбурні вкотре відбулись масові протести проти "зелених паспортів".
- Румунські ультраправі протестувальники виступили проти "зелених сертифікатів" на робочих місцях. Сотні людей зібралися на акцію у вівторок, 21 грудня, в Бухаресті.